CHP'li 95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, “CHP TBMM Grubu’nun 130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayımızda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik” dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP milletvekilleri ile birlikte açıklama yaptı. 95 milletvekilinin kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığını açıklayan Akbulut, “CHP TBMM Grubu’nun 130 milletvekilinden 95’i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayımızda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik. Gerekçemizi kamuoyunun huzurunda paylaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki tarihimiz boyunca askeri darbeler görmüş, kapatılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her defasında ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, parti hafızasına, parti geleneğine ve azmine sahibiz. Evet, bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi yenilenen örgütleriyle yenilenme sürecini başlatmıştır” dedi.

Yenilenmenin parti örgütünü güçlendireceğini, güven bağını pekiştireceğini ve bunun sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Akbulut, “Cumhuriyet Halk Partisi, altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidir. Biz seçim sonuçlarını ’lider merkezli bir fırsat penceresi’ olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanına kesmenin adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yenilenme hamlesinin tüzük kurultayıyla sürdürüleceğinin işaretini de vermiştir. Önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi genel başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdürerek halkçı belediyeciliği temsil eden yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız; yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde partimize yeni belediyeler kazandırmaktır. Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var bizim. Yenilenme süreci ayrışarak değil, birleşerek gerçekleşecektir. Bizler 95 milletvekili olarak tarihten gelen gücümüzle ulu önder ebedi liderimiz Atatürk’ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor, bilgisi, birikimi ve tecrübesi ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.