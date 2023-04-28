CHP'li adaylar, Pazarcı esnafından destek istedi

Ziyaretlerine hız kesmeden devam eden CHP’li adaylar, halkın sorun ve taleplerini dinlemek için çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili adayları İlçe Başkanı Berker Esen ve yönetim kurulu üyeleri ile 14 Mayıs’taki seçimleri için destek taleplerine Yeni mahallede kurulan Pazar esnafından istedi.

Gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak yapılan açıklamada “CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak; İlçe Başkanımız Berker Esen, Milletvekili Adayımız Neşe Kıyık, Türkan Elçi ve yönetim kadrolarımız ile birlikte Yeni Mahalle’de kurulan Semt Pazarı’ndaki pazarcılarımızı ve alışveriş yapmaya gelen hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Türkiye gıda enflasyonunda Lübnan, Zimbabve, Arjantin ve İran’dan sonra dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip 5. ülke, Bu rezilliği ortadan kaldıracağız. Kaliteli ve ucuz gıdaya erişimi mutlaka sağlayacağız.” İfadelerine yer verildi.

