CHP'li Bandırma Belediye Başkanı' Tosun'un partisine isyanı

CHP’den aday olarak gösterilmedikten sonra kendisini partisinden bir kişinin dahi arayıp verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etmediğini ifade eden Tolga Tosun, “Yedi eller aradı ama bizimkiler aramadı,” dedi ve ekledi; “Ben bölen, ayrıştıran, kaybettiren pozisyonda olmayacağım.”

CHP’den Bandırma Belediye Başkan aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen mevcut Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, sessizliğini bozdu. Bir basın toplantısı gerçekleştiren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, partisindeki vefasızlıktan dolayı kırgın olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Biz 5 yıl boyunca başarılı bir şekilde hizmet ettik ama bir teşekkürü bile çok gördüler. Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Serkan Sarı bir kere arayıp teşekkür etmedi. Genel merkezimizden de arayan olmadı,” ifadelerinde bulundu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Aday gösterilmediğim bu süreçte o kadar çok telefon aldım ki, herkes bu nasıl oldu diye soruyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, ben kendi işimde bile böyle çalışmadım. Neden mi? Çünkü burası hizmet makamı. Ben hep daha çok hizmet etmek için uğraştım. Bu konuda içim rahat. Bandırma’ya hizmet ettiğim için çok gururluyum ve mutluyum. Kimseye kızgın değilim. Sadece son 1 haftada üzüldüğüm noktalar oldu ve herkesin kafasında neden aday gösterilmediğimize yönelik sorular var. Çünkü bizim bağlı olduğumuz Balıkesir İl Başkanlığımızın 4 yıldır yaptırdığı anketlerde benim aleyhime bir durum yok. Bir sıkıntı yok. Memnuniyetle ilgili sıkıntı yok. Tabi ki bu süreçte sürekli olarak asparagas, karalama haberler yapıldı. En son ben de kendim bir anket yaptırdım. Ben ona göre aday olup olmamaya karar verecektim. Anket objektif olacaktı. Bunu özellikle istedim. Çünkü kaybedeceğim bir seçime girmek istemem, Bandırma’da CHP’ye kaybettiren adam olarak anılmak istemem. Anketten yüzde 58-65 civarında memnuniyet çıktı. Veriler böyle çıkınca ben de aday oldum. Ankara’ya hep gittik, geldik. Problem yok. Tabi ki her gelen genel başkan kendi ekibiyle çalışmak ister. Buna bir şey diyemezsin, çok doğal. Bu ekip işi ama benim kırıldığım nokta bunun bana söylenmesi lazımdı. Bize adaylığımız noktasında bir problem olmadığı söylendi. Bizimle çalışmak istemeyebilirsiniz ama bu söylenmeliydi. Ankara’ya gittik, geldik ama adaylığımız gelmedi. Hem Bandırma’da hem Ankara’da aleyhimize kampanya yürütüldü ama ben kimsenin arkasından iş çevirmedim. Her zaman herkesin yanında oldum. Ne istenirse onu yaptım. Yeri geldi abi, yeri geldi kardeş oldum. Hizmetlerimi gösterdim, kimseye saygısızlığım olmadı. Herkese hep destek olduk. Kırıldığım nokta şu. Bu iş bize söylenmediği gibi benim aday gösterilmediğim sonraki süreçte de bir kez bile aramadılar. Bir teşekkürü çok gördüler. Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Serkan Sarı bir kere arayıp teşekkür etmedi. Genel merkezimizden de arayan olmadı. Bizi arayıp emeklerimiz için bir teşekkür etmediler. Bunu bile çok gördüler. Bugün basın toplantım var diye dün akşam arayanlar oldu. 5 gündür kimseden ses çıkmamıştı. Dün akşam Ahmet Akın ve İl Başkanımız Erden Köybaşı aradı. Tek istediğim bir teşekkürdü. 5 günlük süreçte bir kişi aramadı. Aynı şey Tancan Barçın için de geçerli. Onu da aramamışlar. Bandırma’da bize destek olanların kalbi kırıldı. Bir de tabi ki Büyükşehir için yarışılacak. Benim kalbimi almanız gerekmez mi?" diye konuştu

Kalbinin değer verilmemekten dolayı kırgın olduğunu kaydeden Tosun, "Dün Balıkesir’de bir toplantı yapıldı. Biri, "Tolga’nın kalbini almamız lazım" diye konuşmuş. Benim kalbim sadece değer verilmemekten kırık. Almak lazım ama neredesiniz? Ben kinci bir adam değilim, gönlüm alınır. Sorun değil. Dursun abi beni ilk gün arasaydı telefonu açardım. 5 yıl önce ben onu aramıştım ama telefonumu açmamıştı. Bir daha aramıştım, yine açmamıştı. Dursun abi, bizden randevu istediğini söylemiş. Bizden randevu istemedi. Hepsinin kaydı bizde var. İşler artık değişti. Belediyede hiçbir şey 2019’daki gibi değil. Randevu isteyen herkesin kaydı tutuluyor. Ses kaydı yapılıyor. Randevu isteyen kişinin hangi konu ile ilgili aradığı bile bana önceden bildiriliyor. Dursun abi, sana soruyorum bir kere aramak zor muydu? Sen benden randevu istesen, zaten ilk baş sen gelirdin. Randevu istemedi, aramadı. İnanır mısınız, acaba ben mi arayım Dursun abiyi diye bile düşündüm. Yedi eller aradı ama bizimkiler aramadı. Bizi, diğer partilerden de arayan oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal benim çok yakın arkadaşım. O aradı, hatta teklifte de bulundu. Memleket Partisi’nden de aradılar ama benim öyle bir niyetim yok. Benim başka bir partiye gitme ya da bağımsız aday olma gibi bir niyetim yok. Bandırma’da iki seneden bu yana, alternatif ofis adı altında karalama kampanyası yürütülüyor. Ben başka partiye gideceğim diye tehdit etmem, kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar yapmam. Size kaybettiririz demem. Ben CHP’nin neferiyim. Ben bölen, ayrıştıran, kaybettiren pozisyonda olmayacağım,” dedi.