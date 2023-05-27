CHP'li Başkan Yardımcısı Ulusoy gazeteciye hakaretten hapis cezası aldı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gazeteciye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde CHP’li Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ulusoy tarafından ağır hakaret, şiddet ve tehdide uğrayan Gazeteci Okan Yavaşer, dava açarak şikayetçi oldu. Yapılan yargılama sonucunda CHP’li Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy’un kendisini gazetesinde yaptığı haberi sosyal medyada paylaşmasının ardından haberden dolayı telefonla aradığını ve küfürler ederek, tehditler savurduğunu belirten gazeteci Okan Yavaşer, Ulusoy’u mahkemeye verdiğini söyledi. Yavaşer, CHP’li Ulusoy’un dışında CHP Uzunköprü İlçe Başkanı Muammer Çetiner başta olmak üzere CHP yönetiminden kimsenin kendisine sahip çıkmadığını, hatta Ulusoy’u haklı bulduklarını belirterek, "O dönemde beni haksız gösterip, suçlayıp Ulusoy’a sahip çıkanlar bugün hangi yüzle Atatürk’ün partisinde siyaset yapıyorlar" dedi.

CHP’li Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan’a seslenerek, Ulusoy’un görevine son verilmesini isteyen gazeteci Yavaşer, "Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy’un 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nün üzerinden 1 gün geçmesinin ardından 22 Ekim 2022 Cumartesi gecesi aileme yönelik ağır hakaretleri ile başlayan ve tehditleriyle devam ettirdiği süreç sonrasında açmış olduğum hukuk mücadelesini kazanmış bulunmaktayım. O gün de söylediğim gibi 40 bini aşkın Uzunköprülünün temsil edildiği bir makamın yardımcısının ettiği küfür ve tehditler asla kabul edilemez. Ancak ne tuhaftır ki, İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir diyen, bu çizgiyi aşanı, sözleşmeyi uygulamak yerine kaldırmak isteyenlere oturdukları koltukları dar edeceğiz diyen belediye başkanı bu konuda konuşmamıştır” dedi.

CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ulusoy tarafından sözlü saldırıya uğrayan Uzunköprülü gazeteci Okan Yavaşer, CHP üyesi olduğunu belirterek, partisinin yönetimini de eleştirdi. Yavaşer, “İşin en tuhafı da yıllardır bu mesleği yürütürken, bir yandan taşıdığım Cumhuriyet Halk Partili üyesi olarak CHP Uzunköprü İlçe Başkanının tarafıma bu küfürleri ağır tahrik sayıp normal karşılaması oldu. Ben CHP üyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarına tamamen aykırı olan bu davranıştan ötürü kendisini de kınıyorum. Adalet yerini bulmuş ve şahıs gereken cezayı almıştır. Başlatmış olduğum hukuki mücadelemde ve sonrasında yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda adı geçen şahıs, oturduğu koltuktan kalkana kadar gerekli hukuki mücadele de sürdüreceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.