CHP'li belediye başkan aday adayı 'dolandırıcılık' suçundan hakim karşısında

Çevresindeki kişilerden işletme vaadiyle para alarak geri ödemediği ve dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen CHP’nin bir dönem Eyüpsultan İlçe Başkan Aday Adayı Saim Diken hakim karşısında çıkarak, ‘’Kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum. Müştekiler bunu duymuşlar ve kendileri gelerek paralarını verdiler’’ dedi.

2020 yılında çevresinde bulunan kişilerden işletme vaadiyle para aldığı ve bu paranın bir kısım ödemelerini yaptıktan sonra kalan paraları iade etmediği iddia edilen CHP’nin bir dönem Eyüpsultan İlçe Başkan Aday Adayı Saim Diken’in yargılanmasına başlandı. İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler Galip Meydanoğlu, Penbe Hokka, müştekiler avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Saim Diken de avukatıyla katıldı.

‘’Kendileri gelerek paralarını verdiler’’

Duruşmada savunma yapan sanık Saim Diken, ‘’Şikayetçilerden para aldım ancak bunlar kendi istekleriyle verdiler. Aldığım paranın büyük bir kısmını da ödedim ancak Penbe’nin 420 bin liralık kısmını ödeyemedim. Kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum. Müştekiler bunu duymuşlar ve kendileri gelerek paralarını verdiler. Bana ‘bizim de paramızı çalıştır’ dediler. Ben kendilerinden para istemedim. Bana para verdiklerinde bankadan emekli olmuştum, bir bankada altın müdürü olarak 32 yıl çalıştım. Onlar da beni banka çalışanı olarak biliyorlar’’ dedi.

‘’Parayı verdikten 3 ay sonra sanığın dolandırıcı olduğunu haberlerde duydum’’

Müşteki Penbe Hokka sanığın, eşinin arkadaşı olduğunu, ailecek görüştüklerini ve kendilerine bankacı olduğunu ve birkaç yıl daha çalışacağını söylediğini belirterek, ‘’Bize paramızı değerlendireceğini söyledi. 467 bin lira para verdim. Parayı verdikten 3 ay sonra sanığın dolandırıcı olduğunu haberlerde duydum. Sanıktan hiçbir şekilde kar payı alamadım, verdiğim parayı da alamadım’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada müştekiler avukatı sanığın mesleğini, siyasi kimliğini ve itibarını kullanarak müştekileri dolandırdığını ve zararın giderilmediğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini ve pandemi dolayısıyla işleri bozulduğu için paranın bir kısmını ödemeyediğini söyleyerek beraatını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eylemin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu oluşturduğunu ve dosya hakkında görevsizlik kararı verilerek üst mahkemeye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık Diken’in üzerine atılı suçun ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Duruşmanın ardından Diken ile müştekiler sözlü olarak tartışırken, gerginlik güvenliğin araya girmesiyle son buldu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Saim Diken’in müştekiler Bayram Göbel, Elem Göbel, Galip Meydanoğlu ve Penbe Hokka’dan işletme vaadiyle para aldığı, bir kısım ödemeleri yaptıktan sonra kalan paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat temin ettiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede yer alan müşteki Galip Meydanoğlu’nun ifadesine göre, diğer müşteki Bayram Göbel’in kendisine Saim Diken adlı bir şahsın olduğunu, Diken’in daha önce bir bankada müdürlük yaptığını ve aynı zamanda CHP Eyüp Belediyesi başkanlığına aday olduğunu söylediği aktarıldı.

Müşteki Penbe Hokka’nın ifadesine yer verilen iddianamede, Hokka’nın da Diken’i CHP Eyüp İlçe Başkanlığında siyasi faaliyet göstermesi nedeniyle tanıdığını ve şüphelinin oluşturduğu intiba ile yüksek faiz vaadiyle piyasadan para toplayarak kayıplara karıştığını söylediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Saim Diken’in ‘dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 4 kez olmak üzere toplamda 4 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.