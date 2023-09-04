CHP'li Belediye Meclis üyeleri, kendi partilerinin seçimini protesto etti

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bilecik Belediyesi Meclis Üyeleri, Merkez İlçe Başkanlığı seçimine tek liste halinde katılan Melih Karaçam’ı, adaylık sürecinde kendileri ile hiçbir şekilde irtibat kurmamasını protesto ederek seçime katılmadılar.

38. Olağan CHP Bilecik Merkez İlçe Kongresi dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongresinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Melih Karaçam seçime tek liste halinde girerken, mahalle delegelerinde üstünlük sağlayamayan Berna Pamukçu aday olmadı. Dün gerçekleşen kongreye CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ve partililer katıldı.

Biz de kendisini yok hükmünde sayıyoruz

Kongrede tek aday olan ve CHP Merkez İlçe Başkanı olan Melih Karaçam’ın adaylık sürecinde kendileri ile irtibat kurmadığını belirten meclis üyeleri kongreye katılmadı. Belediye Meclis üyeleri yayınladıkları bildiride, “Biz aşağıda isimleri ve imzaları bulunan Belediye Meclis Üyeleri olarak; 03.09.2023 tarihinde bugün yapılacak olan Merkez İlçe Başkanlığı seçimine katılmama kararı aldık. Sebebi ise halkın oylarıyla seçilmiş Meclis üyelerini seçim süreci boyunca mevcut Merkez İlçe Başkanı aday adayı olan Sayın Melih Karaçam’ın tarafımızla hiçbir şekilde irtibat kurmamasıdır. Dolayısıyla halkın iradesini yok sayan bu tutum nedeniyle biz de kendisini yok hükmünde sayıyor ve seçimlere katılmama kararımızı bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.