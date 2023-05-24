CHP'li belediye sele teslim olan Hasanoğlan'ı görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı

Ankara genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sonucu sel baskınları Elmadağ ilçesinde hayatını olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzluğu haber yapmak isteyen gazeteciye CHP'li belediye çalışanları saldırdı.

CHP'li belediye sele teslim olan Hasanoğlan'ı görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ankara genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sonucu sel baskınları Elmadağ ilçesinde hayatını olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzluğu haber yapmak isteyen gazeteciye CHP’li belediye çalışanları saldırdı.

Elmadğ ilçesi’ne bağlı Hasanoğlan’da sağanak yağış sonrası bir çok evi ve sokakları su bastı. Sağanak yağış sonrası yaşanan durumu görüntülemek isteyen yerel gazeteci Hakan Sarıbıyık’a CHP’li Elmadağ Belediyesi çalışanları saldırdı. Yaşanan saldırı Sarıbıyık tarafından görüntülendi.