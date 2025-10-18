CHP'li Çolak: 'Bu bütçe vicdan belediyeciliğinin bütçesidir'

Silivri Belediye Meclisi’nin ekim ayı üçüncü birleşiminde, 2026 yılı mali bütçesi ve performans programı görüşüldü. CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Önder Çolak, bütçenin “yatırımın, sosyal adaletin ve vicdan belediyeciliğinin bütçesi” olduğunu söyledi.

“Zorlu dönemde hazırlanan güçlü bir bütçe”

Çolak, konuşmasında belediye yönetiminin ve ilgili birimlerin titiz çalışmasına teşekkür ederek, “Böylesine zorlu bir dönemde bütçeyi hazırlamak gerçekten kolay değil. Ancak titiz bir çalışma ile hazırlanan bütçemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. 2026 yılı bütçemizi oy birliğiyle destekleyeceğiz. Bu bütçeyi Silivri’nin geleceği için bir yol haritası olarak görüyoruz.” dedi.

“Askıda ekmek bir ekonomi göstergesi haline geldi”

Ekonomik zorlukların yerel yönetimlere etkisini vurgulayan Çolak, “Yüksek enflasyon ve döviz kuru artışı belediyeleri de doğrudan etkiliyor. Askıda ekmek uygulaması bile ekonomideki bozulmanın göstergesi oldu. Eskiden bağış çok, talep azdı; bugün tam tersi. Askıdaki ekmek yarım saatte bitiyor.” ifadelerini kullandı.

“Halkçı ve dayanışmacı bütçe anlayışıyla ilerliyoruz”

CHP’li meclis üyesi, Başkan Bora Balcıoğlu’nun liderliğinde sosyal belediyeciliğin örneklerinin Silivri’de başarıyla hayata geçtiğini belirterek, “Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Çanta, kırtasiye, burs, etüt desteği, HPV aşısı, evde sağlık hizmeti, kahvaltı desteği, kent lokantası gibi uygulamalarla hemşehrilerimizin yanında olduk.” dedi.

“2026’da daha geniş, daha adil bir sosyal vizyon”

Çolak, yeni dönemde sosyal desteklerin artacağını belirtti: “2026 yılında daha fazla öğrencimize destek olacak, sağlık ve sosyal dayanışma hizmetlerini genişleteceğiz. Bu vizyonun mimarı Sayın Bora Balcıoğlu’dur. CHP grubu olarak bu bütçeye güçlü desteğimizi sunuyoruz.”

“Her kuruş Silivri halkı için planlandı”

Konuşmasının sonunda Çolak, “2026 bütçemiz her kuruşu Silivri halkının refahı için planlanmıştır. Bu bütçe, yatırımın, sosyal adaletin, dayanışmanın ve vicdan belediyeciliğinin bütçesidir.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.