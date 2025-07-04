CHP'li Ebru Onur, Yoğurt Festivali'ne yönelik eleştirilere yanıt verdi

Yangın gölgesindeki festivale CHP'den birlik vurgusu

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Yoğurt Festivali, Çanta bölgesinde çıkan büyük yangının gölgesinde başladı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen hava ve kara destekli müdahale ile akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bu gelişme üzerine festival korteji iptal edilirken, sahildeki konser programı planlandığı gibi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Festival programının devam etmesi bazı muhalefet çevrelerinden tepki alırken, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Ebru Onur’dan açıklama geldi. Onur, hem yangınla mücadelede gösterilen kararlılığı hem de Silivri halkının dayanışma ruhunu vurguladı.

“Sevinçte de hüzünde de bir aradayız”

Ebru Onur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ve soğutma çalışmalarının başlamasının ardından Yoğurt Festivali programında halkımızla buluşmuştur. Biz, acıda da sevinçte de birlikte olmayı bilen bir kentiz. Dayanışma, birlik ve beraberlik duygusu Silivri’mizin en güçlü yanıdır. Her şartta halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Onur’un açıklaması, yangınla mücadeledeki koordinasyonun ve festival sürecindeki kararlılığın altını çizerken, Silivri’nin birlikte hareket etme kültürüne de dikkat çekti.