CHP'li Edirne Belediyesi'nde kadın meclis üyesi isyan etti: 'Çoğu kez hakarete maruz kaldım, hakkımı helal etmiyorum'

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve meclis üyelerinin baskısı altında görev yaptığını, yolsuzluklara karşı geldiğini belirten İYİ Partili Meclis Üyesi Mevlüde Baş, çok kez mobbing ve hakarete maruz kaldığını söyledi.

Mevlüde Baş, Edirne Belediye Meclisi’nin son toplantısında yaptığı konuşmayla gündeme damga vurdu. “Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tüm meclis üyelerine hakkımı helal etmiyorum” diyen Baş, beş yıllık meclis üyeliği görevi süresince çok kez mobbing ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Baş, “Beni en çok üzen ise bana hakaret edilirken, hemcinslerimin bir kadın olarak bana sahip çıkmaması oldu” dedi.

“Hakkımı helal etmiyorum”

Baş, Edirne şehir merkezinde seçim çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada görev süresi içinde çok kez mobbing ve hakarete maruz kaldığını öne sürdü. Baş, “4 İYİ Partili olarak seçilen belediye meclis üyeleri küçük menfaatleri uğruna oradan oraya savruldum. İYİ Parti’de hukuk, kamu düzeni olmazsa olmazımızdır. Bu nedenledir ki halkımızın yararına olan her konuyu irdeleyip soru önergeleriyle aydınlanmayanı aydınlatmayı kendime sorumluluk edindim. Maalesef Edirne Belediyesi Meclis üyeleri ve Türk siyasi partiler sokak ve cadde isimleri dışında hiçbir önerge verip, halkımızın menfaatlerini dile getirmediler. Çünkü herkesin küçük hesapları vardı. Ben ise her toplantıda bir önerge veriyor, Edirne’nin menfaatlerini konu alan ne varsa otogardan alt yapıya, ulaşımdan gereksiz yapılan ihalelerin her birini ayrı ayrı sorguladım. Engelli kadrolarının boş bırakılmasıyla önergeler verdik. ETUS ve kentsel dönüşümle ilgili de önergeler verdim. Takdir edersiniz ki belediye başkanı ve meclis üyeleri bana cephe aldılar. Doğruluk payını bilmediğim ancak duygularımda meclis üyesi seçildikten sonra istifalara alınan meclis üyeleri sessizliğini korudular. Diğer siyasi partilerin seçtiği meclis üyelerinin belediyeyle olan işleri mi yoksa ortak siyasi çalışmaları mı vardı bunları bilemem ama bu işlerin de bir perde arkasının var olduğunu düşünüyorum. Ben sadece İYİ Partili belediye meclis üyesi olarak şahsıma ait hiçbir menfaat olmaksızın sorunları, satılan önemli belediyeye ait yerlerin neden elden çıkarıldığını sorguladım. Bunları suç saydılar, meclis salonunda canlı yayınlarda uğradığım hakaretlere kadar, mikrofonların kapanmasına kadar. Ben de insanım, dayanma gücüm belli bir yere kadar ancak inançla ve hedefle belediye meclisine girmiştim. Bu işittiğim hakaretler ve mobbing uygulamaları ilk önce beni seçen Edirne halkına, partime ve şahsıma yapılmış hakaretleridir. Bu yüzden meclis salonunda bulunan kadın meclis üyesi mevkidaşlarım başta olmak üzere herkes seyirci kalmıştır. Tabii ki hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Mevlüde Baş, Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ise, "Beş senelik süre içinde hakkım varsa başta Recep Gürkan Başkanım olmak üzere tüm meclis üyesi arkadaşlarıma hakkımı helal etmiyorum. Görevler verilir, süre tamamlanınca biter ve bulunduğunuz koltuklara diğer arkadaşlarımız oturur. İnsan her konuda adaletli olmayı başarırsa insanlık vasfına uygun yaşayabilir. Bütün mesele oturduğumuz koltuğun hakkını verebilmektir. Kötülük de, iyilik de unutulmaz. Edirnelilere sesleniyorum. 5 yıl Edirne Belediyesinde şehrimizin her sorunuyla ilgili önergeler verdim ve yanlış olan her şeyin karşısında oldum. Şimdi de İYİ Parti İl Genel Meclis Üyeliğine adayım” dedi.