Chp'li İlçe Başkanlarından Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'na Destek
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Avcılar, Esenyurt ve Bağcılar İlçe Başkanları ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasını Marmara Cezaevi'nde takip etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, Esenyurt İlçe Başkanı Cafer Çakmak ve Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar ile birlikte, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun devam eden diploma iptal davasını Marmara Cezaevi’nde takip etti.
CHP’li ilçe başkanları, dava sürecini yerinde izleyerek Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı verdi. Ziyaret sırasında hukuki sürecin yakından takip edildiği vurgulanırken, demokrasi ve adalet vurgusu da ön plana çıktı.