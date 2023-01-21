CHP'li kadınlar Aile Destekleri Sigortası'nı anlatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Kadın Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Aile Destekleri Sigortası" projesini geniş kesimlerle buluşturma hedefiyle Ekim ayında başlattığı “Umudu Taşı” kampanyasını mahallere yaymak için çalışmalarına devam ediyor.

Kadın Kolları Başkanı Derya Erdim ve ekibi kampanya ile projenin kapsamı ve sosyal desteklerden faydalanan vatandaşlara katkıları, Silivri’nin tüm mahallelerinde başta kadınlar olmak üzere vatandaşlara anlatmak için çalışmalara kapsamında buluşmalar gerçekleştiriyor.

