CHP'li kadınlar Selimpaşa Pazar esnafı ve vatandaşla buluştu

CHP Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim ve üyeleri, hafta sonu Selimpaşa Mahalle pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek partilerinin vaatleri hakkında bilgilendirdi.

CHP'li kadınlar Selimpaşa Pazar esnafı ve vatandaşla buluştu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

CHP Silivri İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim ve üyeleri, hafta sonu Selimpaşa Mahalle Pazarı'na stant kurdu. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiler. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ileterek vaatleri konusunda bilgilendirmede bulundu.