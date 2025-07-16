CHP'li Meclis Üyesi Aykut Batur Tutuklandı

CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi ve eski İmar Komisyonu Başkanı Aykut Batur, kaçak olduğu iddia edilen bir inşaatta yaşanan ölümcül iş kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrolle serbest kalmıştı

Kurfallı Mahallesi’nde meydana gelen iş kazasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aykut Batur, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak yapılan itiraz üzerine dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme, Batur’un tutuklanmasına karar verdi.