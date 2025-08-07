CHP'li Melih Yıldız'dan İlçe Kongresi Öncesi Önemli Açıklama

CHP Silivri’nin deneyimli ismi Melih Yıldız, Eylül ayında yapılacak olan ilçe kongresi öncesinde aday olmayacağını açıkladı. Yıldız, “Mücadelem sürecek” dedi.

“CHP benim için bir yuva, bir okul ve bir vicdan meselesidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri teşkilatının önemli isimlerinden Melih Yıldız, Eylül ayında yapılacak olan CHP Silivri İlçe Başkanlığı kongresi öncesinde yazılı bir açıklama yaparak aday olmayacağını duyurdu.

16 yıldır partide aktif görev alan ve teşkilatın yakından tanıdığı bir isim olan Yıldız, açıklamasında, kendisine gösterilen yoğun ilgi, teveccüh ve beklentilere teşekkür ederek, bu süreçte birçok istişare gerçekleştirdiğini ve partinin bütünlüğü açısından aday olmama kararı aldığını ifade etti.

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucu iradesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak, tam 16 yıldır bu çatı altında onurla, inançla ve büyük bir aidiyet duygusuyla görev yaptım. Bu parti bana yalnızca bir siyasi kimlik değil, aynı zamanda hayata bakışımı şekillendiren bir yol, bir duruş, bir mücadele mirası kazandırdı.”

“Bu bir geri çekilme değil, görev anlayışıdır”

Melih Yıldız, kongrede aday olmama kararının mücadeleden geri çekilme anlamına gelmediğini belirterek, CHP’nin yerel ve genel iktidar mücadelesinde bir nefer gibi çalışmaya devam edeceğini vurguladı:

“Bu karar, ne mücadeleden bir geri çekilme ne de bir kenara çekilme kararıdır. Aksine, Cumhuriyet Halk Partili duruşumla, dün olduğu gibi bugün ve yarın da partimin iktidar yolculuğunda elimden gelen her katkıyı sunmaya devam edeceğim.”

“Kongre süreci birlik ve kardeşlik içinde geçmeli”

Yıldız, açıklamasının sonunda aday olacak yol arkadaşlarına başarılar dileyerek, kongre sürecinin birlik, bütünlük ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

“CHP benim için bir yuva, bir okul ve bir vicdan meselesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, kongre sürecimizin birlik, bütünlük ve kardeşlik içinde geçmesini diliyor; aday olacak yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”