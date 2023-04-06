CHP'li milletvekili aday adayı Kara: 'Çiftçinin refah seviyesi yükselmeli'

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat’tan milletvekili aday adayı oldu. Kara, tarım üzerine çalışmalar yaparak çiftçinin refah seviyesini yükseltmek istediğini belirtti.

TARIMKON Doğu Anadolu Bölge Başkanı Okan Kara, kendisiyle ilgili ve milletvekili aday adaylığına ilişkin açıklamada bulundu. Eğitim hayatını İzmir’de geçiren iş adamı Kara, İzmir’le her zaman bir bağının olduğunu ve burada ticaret yapmaya devam ettiğini söyledi. Kara, başkanlığını yaptığı TARIMKON Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri bünyesinde 23 bin aktif üyeye sahip olduğunu kaydetti.

Tokat’ta yaşayan Kara, burada farklı seçmen kitlesinden oya sahip olduğunu ifade ederek, milletvekili aday adaylığı sürecini şöyle aktardı: “Aslında milletvekili adaylığı düşüncem yoktu. Bir danışmanlık şirketinden arandım. Tokat’ta ciddi bir karşılığım olduğum söylendi. Ankara’ya davet edilince siyasete girmeyi düşündüm. Ailemin de desteğini aldım. Normalde 1’in üzerine çıkmamış CHP milletvekili sayısını ikiye çıkaracağımı düşünüyorum.”

Çiftçinin refah seviyesini yükseltmek için tarım üzerine çalışmalar yapmak istiyorum

Hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunan Kara, kendisinin de bir baba olduğunu ve çocuklarına daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak istediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olacağını söyleyen Kara, “Her aday adayının kendi değerleri vardır. Alanında dünyanın en büyük konfederasyonu olan bölge başkanlığı yapıyorum. 6 yıldır tarımsal reform daire başkanlığında çalıştım. Ülkemizde tarım doğru yapılmıyor, insanlara doğru tarımın nasıl yapıldığını anlatmak lazım. Tarımdan uzaklaşıyoruz ve göç veriyoruz. Amacım coğrafi işaretli ürünlerdeki etkin maddeyi çıkarıp yurt dışına pazarlamak. Böylelikle para kazanan çiftçi üretim yapmaya devam edecek. Göç vermeyip yatırım yapacak. Tarım üzerine çalışmalar yapıp çiftçinin refah seviyesinin yükselmesini istiyorum. Daha önce siyaset yapmadım. Ülkenin refah seviyesinin yükselmesi, ekonomi değerlerini yükselmesi gerekiyor. CHP, Türkiye’nin en köklü partisi. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak için aday oldum. Çocuklarıma mutlulukla yaşayacağı bir ülke bırakmak istiyorum” diye konuştu.