CHP'li vekiller, operasyonları protesto etmek için slogan atarak yürüdü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Adalet Bakanlığına slogan atarak yürüdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) Adalet Bakanlığına slogan atarak yürüdü.
Belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren CHP’li Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve milletvekilleri, pankart ve afişlerle birlikte TBMM’den Adalet Bakanlığına yürüdü. Grup Başkanvekili Günaydın’ın açıklamalarının ardından CHP’li vekiller slogan atarak tekrar Meclise yürüdü.