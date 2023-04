CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'den hitap etti

TAKİP ET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’nda halka hitap etti. Çok sayıda vatandaşın doldurduğu alanda konuşan Kılıçdaroğlu, bir çok konuda hükumeti eleştirirken, Suriyeli göçmen konusuna değinerek "Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine uğurlayacağız" dedi.

Balıkesir, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Miting öncesi liderler kısa birer konuşma gerçekleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Meydanı’ndan Balıkesirlilere seslendi. Konuşmasına Balıkesir’in İstiklal Madalyası sözü verdiğini ve unutmadığını söyleyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Evlerde sıkıntı var biliyorum. Annelerin sıkıntılarını biliyorum. Acaba çocuğumun beslenme çantasına ne koyayım diye düşündüğünü de biliyorum. Allah sizi inandırsın. Bir anne çocuğumun beslenme çantasına bir ekmek koyuyorum, yarım ekmek koyuyorum, araya salça sürüyorum ve çocuğumu öyle gönderiyorum diyor. Ben bu bu acıyı biliyorum. Bir çocuğumuz açsa aslında seksen beş milyon açız demektir. Bir çocuğumuz karanlıktaysa elektrik parasını ödeyememişse aslında seksen beş milyonumuz karanlıkta demektir. Bir çocuğumuzun, evladımızın evindeki doğal gaz parasını ödemedi diye kışın ortasında doğal gazı kesiliyorsa aslında hepimiz soğuktayız demektir. Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi tamamen 85 milyonun bir arada huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. İnşa etmenin yolu sizin oylarınızdan geçiyor. Söz veriyorum 6 lider bir aradayız. Birlikteyiz. Hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz. Bakınız burası Balıkesir Kuvayi Milliye’nin merkezi. Aynı zamanda tarımın da merkezidir burası. Aynı zamanda turizmin de merkezidir. Aynı zamanda eğitimin de merkezidir. Bu bölgenin, bu bölgenin şikayetlerini de biliyorum. Zengin bir coğrafyada Allah aşkına çiftçi zarar eder mi? Çiftçinin zarar etmesine imkan verilir mi? Buğday dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Ya kardeşim sen yurt dışındaki çiftçiyi destekleyeceğine kendi çiftçi çiftçini kendi üreticini desteklesen daha iyi olmaz mı" dedi.

’Hak,hukuk,adalet’ sloganları ile sık sık konuşması kesilen Kılıçdaroğlu, "Her evde insanların güler yüzü olduğu, komşularıyla ilişkilerinin iyi olduğu, caddesinde, parklarında, sokaklarında özgürce rahat gezebildiği bir Türkiye’yi arzuluyoruz. Böyle bir Türkiye istiyoruz. Çalışkan insanlarımız var. Üniversiteleri bitirdiler ama göreceksiniz üniversitelerde bilgi üretecek. Üniversitelerimiz bilgi üretecek, öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri büyük ölçüde hazır olacak. Söz verdim. 100 bin öğretmen atamasını cumhuriyetin yüzüncü yılında yapacağım. Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak, öğrenci de olacak. Yani Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. Dolayısıyla köyü terk edip çocuğumu okutmak için kente geleyim demeyecek. Öğretmeni orada olacak. Aynı zamanda her köyde öğretmen dışında. ziraat teknisyeni veya ziraat mühendisi de olacak. Bunların paralarını, ücretlerini nasıl öğretmeninkini ödüyorsa bunların ücretlerini de ödeyecek. Toprak analizlerini yapacak, hangi ürünün ekilmesi gerektiğini söyleyecek. Yani köyde öğretmen olacak. Köyde ziraatçı olacak. Köyde hekim olacak ve köyde imam olacak. Köyün, köyün entelektüel düzeyini de yükselteceğiz ve köyde yaşayanların hepsi huzur içinde yaşayacaklar. Hepsi üretecek, hepsi kazanacaklar. Bunu bilmenizi isterim. Emekliler hazır mısınız emekliler? Hazır mısınız. 2015’den bu yana söylüyorum, Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda emeklilere asgari ücret kadar bir ikramiye verin. Önce itiraz ettiler. Parayı nereden bulacağız dediler. Elli tane laf söylediler. Sonra baktılar ki Bay Kemal haktı. İkramiye vermeye başladılar ama düşük. 1000’er lira verdiler. Sonra bu miktarı bir miktar artırdılar. Şimdi biraz daha arttırdılar. Benim sözüm sözdür. Emekliye Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda asgari ücret kadar bir ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Seçim ve sonra Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz. Bankaya gideceksiniz. Bankada her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz" dedi.

Göçmen konusu

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Torpili bitireceğiz. Efendim dayım varsa giriyorsun. İyi de garibanın dayısı yok. Peki ne olacak? Sahipsiz mi olacak? Hayır efendim. Onun sahibi Bay Kemal olacak. Hiç endişe etmeyin. Bütün garibanların sahibi Bay Kemal. olacak. Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye’yi yol geçen alnına döndürdüler. Sınır diye bir şey kalmadı. İpini koparan Türkiye’ye geliyor. Afganistan’dan geliyor. Afrika’dan geliyor, Suriye’den geliyor, Irak’tan geliyor. Sanki bu ülkenin sınırı yok. Oysa gidin sınırda şu yazar. ’Hudut namustur’ der. Hudut namustur. Bunlar yol geçen hanına döndürdüler. 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye uğurlayacağız. Çok açık çok net söylüyorum. Çok açık ve net. Efendim gönderemezsin diyorlar. Bay Kemal gönderecek efendim. Buradaki Suriyelilerle de görüştüm. Nasıl göndereceğimi onlara da anlattım. Dediler ki siz bu şartları sağlarsanız biz kendi memleketimize gideriz. Biz bunların tamamını yapacağız. Türkiye yol geçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye 3 milyon 600 bin sığınmacıya baktı. Eyvallah. Başımızın üstüne. Evet, bitti kardeşim. Bitti. Yazıktır günahtır. Bizim evlatlarımız işsiz. Onların işi olması lazım. Yüce olması lazım. Asgari ücretin yarısıyla çalışıyor. On sekiz saat çalışıyor. Kendi ülkelerine gidecekler. Suriye’yle barışacağız ve Suriye’ye onların ayrıca Suriye’de can ve mal güvenliklerini sağlayacağız"

Balıkesir’in Bakanını açıkladı

Mitingin sonunda CHP Balıkesir Milletvekilleri tanıtıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Politikalarından sorumlu Danışmanı Ahmet Akın’ı da yanına alan Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in bakanı olarak Akın’ı kalabalık topluluğa tanıttı.