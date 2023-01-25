CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü
Editör
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP’li Belediye Başkanları ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 11’inci kez toplanması planlanan Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP’li Belediye Başkanları ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.