CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de buğday ve mazot dağıtımı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silivri ve Çatalca’da düzenlediği buğday ve mazot dağıtma programına katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Kılıçdaroğlu, temsili olarak bir traktöre mazot koyup, buğday dağıttı.

“Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sigortasını devlet ödeyecek”

Programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarıma şunu söyledim hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar şikayet etmeden çalışacağız. Arkadaşlarıma da söyledim engellere rağmen vatandaşlar ile kucaklaşıp onların taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Çiftçi varsa ekmek var, Bay Kemal tut elimizden diyorsunuz, hiç merak etmeyin, yetişeceğim ve elinizden tutacağım. Bugün İstanbul için yaptığımızı gelecekte Türkiye için yapacağız. En büyük hedeflerimizden birisi kırsalda çalışan kadın ve gençlerimiz sigortalı olacak ve sigortaları devlet tarafından ödenecektir. Gençler alın terinin karşılığını alamadıkları için büyük kentlerde acaba asgari ücretle bir iş bulabilir miyim diye toprağını terk ediyor. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz o ülke aç kalır, sizler üretmediğiniz takdirde bizler aç kalırız” şeklinde konuştu.

“İktidara gelirsek çiftçiye kırmızı mazot, ÖTV, KDV yok”

Konuşmalarına devam eden Kılıçdaroğlu, “Şanlıurfa’ya gittiğimde bir söz verdim, Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin buradaki tüm çiftçilere elektriği ücretsiz yapacağız, dedim. Bana itiraz edip böyle bir şey olmayacağını söylediler, onlar hesap bilmez ama bu kardeşiniz hesap bilir, çünkü bu kardeşiniz uzun yıllar devlette hesap uzmanlığı yaptı. Bir sürü taşlık alan var oraya güneş panellerini koyacağız ve ürettiğimi elektriği vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğiz hatta fazla gelen elektriği çiftçilerimizin satması için müsaade edeceğiz. Kömür, benzin, mazot paralı ama güneş bedava güneşe para vermeyeceksin. Biz önce Güneydoğu illerinde sonra tüm ülkede bunu yapacağız. İktidara gelirsek çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz ÖTV ve KDV’yi çiftçiden kaldıracağız” dedi.

“Bu bölgede tam 100 bin tonluk bir depo kuracağız ”

Programda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Küçük ve orta ölçekli çiftçilerimizin buğdaylarını bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de alacağız. Bu sene belediyemizin iştirakı olan Halk Ekmek tamamen yerli üreticilerimizin ürünleri ile faaliyet gösterdi. Piyasa fiyatlarının üzerinde verdiğimiz fiyatlar ile hem üreticimizin nakit ihtiyacını karşılamış hem de piyasaya düzen getirmiş olduk. Bu sayede hiç kimse çiftçinin alın terini istismar edemedi. Bu faaliyetlerimiz kapsamında 52 milyon TL çiftçilerimize ödeme yaptık bu noktada bize güvenen tüm çiftçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Size müjdesini vermek istiyorum bu bölge de tam 100 bin tonluk bir depoda kuracağız, bu sayede hem İstanbul hem Trakya’nın ihtiyacını karşılayacağız" şeklinde konuştu.