CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen faiz 717 milyar lira'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen faiz 717 milyar lira. Diyeceksiniz ki ’parası var, faiz alıyor’. Ne dedik? Herkes mali yüküne göre vergi ödemek zorunda. 717 milyar lira faiz geliri elde edenler bir kuruş vergi ödemiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisibin kadın kollarının organize ettiği “Eşitlik Gelecek” başlıklı toplantıya katıldı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve 81 ilin CHP Kadın Kolu Başkanları katılım sağladı. Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeye göre çok daha erken verilmesine rağmen kadınların parlamentoda arzu edilen ölçüde temsil edilmediğini söyledi. Kadın kolları il başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, kadınların yaşadığı sorunları her yerde dile getirmeleri gerektiğini belirtti.

“Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen faiz 717 milyar lira”

Kur Korumalı Mevduatı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Kur Korumalı Mevduat uygulamaya konuldu. Peki vergi veriyorlar mı? Bugüne kadar Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen faiz 717 milyar lira. Diyeceksiniz ki parası var faiz alıyor. Ne dedik? Herkes mali yüküne göre vergi ödemek zorunda. 717 milyar lira faiz geliri elde edenler bir kuruş vergi ödemiyor" diye konuştu.

Sığınmacılar konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu hiçbir sınırın güvenli olmadığını, Türkiye’de sığınmacı sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, ayrıca "Türkiye’nin bir uyuşturucu bataklığına döndüğünü" ve milyonlarca gencin uyuşturucu kullandığını ileri sürdü.

“Aykırılıklar varsa Anayasa Mahkemesi’ne göndeririz"

Seçim sonuçlarını bir kez daha değerlendiren ve şartların eşit olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Eğer bir seçime gidiyorsanız onun da ahlaki temellerinin olması lazım" dedi. Seçim sürecinde montaj videolar kullanıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz CHP olarak ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi iktidarın aldığı her kararı gözden geçiririz. Yasalara uygunluğuna bakarız, aykırılıklar varsa Anayasa Mahkemesi’ne göndeririz. Bütün bunların tamamını gözden geçiririz” ifadelerini kullandı.