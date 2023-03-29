CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
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CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.