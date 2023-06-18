CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla deprem bölgesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla deprem bölgesini ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla deprem bölgesini ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla deprem bölgesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini, 18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.