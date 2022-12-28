CHP Lideri Kılıçdaroğlu bilim adamları ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan bilim adamları ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu bilim adamları ile bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan bilim adamları ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık alanında çalışan uzman bilim adamlarını CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi eşlik etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu bilim adamları ile bir araya geldi