CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara’da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu. İftarı beklerken işçilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını dinleyerek iktidara geldikleri zaman ne gibi çözümler getireceklerini anlattı.
İHA
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