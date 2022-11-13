CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sarıyer'de toplu açılış törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer’de toplu açılış törenine katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 25 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Halkın seçtiği bir belediye başkanının en mutlu olduğu an, yaptığı hizmetlerin kabul görmesidir. Halka hizmet etmek, hizmet ettiğiniz halkın memnuniyetini size yansıtması son derece değerli ve güzel bir şeydir. Kent, özgürlük ve dertlenme alanıdır. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi bir arada yaşarız. Bu bağlamda kenti yaşanabilir kılmak elbette belediye başkanlarının görevlerinden birisidir” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’u dünyanın gözbebeği kentlerinden biri haline getirmek istiyoruz”

İstanbul’un dünyanın gözbebeği kentlerinden biri olması için çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu mücadele sadece İstanbul’da değil birçok yerde veriliyor. Tabii belediye başkanlarımız çokça hizmet veriyorlar. Gittiğimiz yerlerde eğer belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partili değilse bazen o kentte yaşayanlara çağrıda bulunuyorum. Şanlıurfa’ya gittiğimde birçok işçi, yüksek elektrik fiyatlarından şikayetçiydi. Onlara şunu söyledim. Şanlıurfa belediye başkanlığını bize verin, Şanlıurfa’daki bütün çiftçilere bütün elektriği ücretsiz vereceğiz dedim” şeklinde konuştu.

"Muhtarları demokrasinin temel taşı haline getireceğiz"

Konuşmasının devamında muhtarlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, “Muhtar kardeşlerimiz de şuan aramızda. Muhtarları demokrasinin temel taşı haline getireceğiz. Bu konuda en ufak endişeniz olmasın. Yasanızı hazırladık, tasarıyı hazırladık ve görüşünüzü aldık. Göreceksiniz, muhtarlık kurumu Türkiye’nin en etkin kurumlarından birisi haline gelecek” dedi.