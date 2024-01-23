CHP lideri Özel: 'En düşük memur maaşını asgari ücret kadar yapalım dedim 10 bin lira yapıldı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “En düşük memur maaşını asgari ücret kadar yapalım dedim 10 bin lira yapıldı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Özel konuşmasının büyük bir bölümünü emekli maaşlarına yapılan zam oranına ayırdı. Yapılan yüzde 5’lik zam oranının yeterli olmadığı vurgusunu yapan Özel, “Herkes sıkıntıda ama en çok rahat etmeleri gerekenler en büyük sıkıntıda. Örneğin Öğretmenler ya da sınır boylarında bayrak dalgalansın diye görev yapan askerler, uzman çavuşlar, bu emekliler hepimizin çocukları okuldan ayrılınca o sınıfları temizleyen hademeler, bindiğimiz otobüsleri kullanan şoförler hepsi emekli oldular. Kimi masa başında kimi alın terini döktü. Emekli oldular rahat etmeleri lazıma ama rahat edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

“En düşük memur maaşını asgari ücret kadar yapalım dedim 10 bin lira yapıldı”

Emeklilerin geçinme sıkıntısı yaşamalarının temel nedeninin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olduğunu iddia eden Özel, “TÜİK’in hesabına göre memur emeklisine yüzde 49 zam yapıldı en düşük emekli maaşına da yüzde 33 zam yapıldı. Bakın 6 aylık enflasyon normalde yüzde 60’ın üzerinde TÜİK’e göre yüzde 37 ve Tayyip Erdoğan diyor ki enflasyona emeklimiz ezdirmedik. TÜİK yalan atıyor olmasa bütün rakamlar doğru olsa enflasyon yüzde 37’yken zam yüzde 33. Ama esas mevzu şu; Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 147’si kadarıydı. Şu anda yüzde 147’si kadar olsa 25 bin olması gerekir. Bunu en azından asgari ücret kadar yapalım dedim dinlemedi 10 bin lira yaptı. Erdoğan’ın geldiği günkü oran konuşsa 25 bin lira alacaktınız. Bugün onun verdiği zam 10 bin lira” diye konuştu.

“Öyle bin lira 2 bin lira zammı kabul etmiyoruz”

Özel, emekli aylıkları çağırıyı TBMM Genel Kurulu’nda da dile getireceklerini belirterek, “Şimdi eminim ki bu itirazlar üzerine bir düzeltmeye gidecekler. Öyle bin lira 2 bin lira zammı kabul etmiyoruz. En düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacak 17 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye ve direnişe davet ediyorum. Bahçeli ve Erdoğan’a sesleniyorum; ağzınıza dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi zam, zam, zam” şeklinde konuştu.

“Bakan Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde Türkiye’de toplam 236 yabancı suçlu yakalanmış”

Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı yakından takip ettiklerini söyleyerek, “Sosyal medya hesabından basit bir hesap yaptık. Şu net olarak ortaya çıkıyor. Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde 126’sı kırmızı 5’i mavi bültenle aranan toplam 236 suçlu Türkiye’de yakalanmış. Fakat bunlar Süleyman Soylu’nun zamanında gelmiş. Peki Soylu’yu atayan kalem kime aitmiş. Ali Yerlikaya’yı kim atadıysa aynısına aitmiş. Sakın Yerlikaya döneminde yakalananları bakıp da memleket temizlik oluyor sanmayın” değerlendirmesinde bulundu.

“Merkez Bankası’nda ilgili denetim mekanizmalarının harekete geçmesi lazım”

Özel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası hakkında çıkan haberleri gündemine alarak, “Bir süredir Gaye hanımın ailesi babası üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar gerçekse durum çok vahim. İddialar yalansa durum yine çok vahim. Bu kurumun derhal ilgili denetim mekanizmalarının harekete geçmesi. Hızlı bir şekilde tahkikat yapılıp sonuç alınıp tartışma bitmesi lazım. AKP’nin kendi iç çekişmelerinin Merkez Bankası’nda yürütülüyor olması kurumu yıpratmaktadır” diye aktardı.

“Kimse sakın sandığa küsmesin”

Yerel seçimler hakkında da konuşan Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerinin iktidara bir mesaj vermek için fırsat olduğunu değerlendirerek, “Emekliler şunu görmeli Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi oy alırsa 4 yıl daha yüzünüze bakmayacak. Çünkü ne olursa olsun bağırıyorlar çağırıyorlar oy veriyorlar diyecek. Emekçiler oy verirse ne asgari ücret ne çalışma şartları ne örgütlenme özgürlüğünde bir adım atmayacaklar, nasılsa oy alıyoruz diyecekler. Bu güvencesizliğe rağmen kimse sakın sakın sandığa küsmesin. Sanık iktidara karne verme günüdür. Eğer 31 Mart tarihinde sandığa gidilir bu işsizliğe cevaben oy kullanılırsa 31 Mart tarihinde bu iktidara sarı kart gösterilirse muhalefet açısından yoksullar açısından çok daha önemli gelişmelere açık bir hale gelir. Yok oy alır istediklerini alırlarsa 4 yıl boyunca dönüp bakmazlar” ifadelerine yer verdi.