CHP Lideri Özel: 'Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi görmesin'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Kimse Kıbrıs’ı Türkiye’nin arka bahçesi görmesin" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, İYİ Parti’den 2 yıl önce ihraç edilen ve CHP’ye katılma kararı olan Ümit Dikbayır’a rozetini taktı. Özel, Dikbayır’ın katılımını, "Sakarya Bağımsız Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır, iş ve ticaret dünyasından gelen kıymetli bir isim. 27. ve 28. dönemde Sakarya Milletvekili, 2 yıla yakın bir süredir bağımsız olarak Sakarya’yı temsil ediyor. Ve bugün sevgili Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu babaevine katılmaya karar verdi. Kendisini değerli eşleri ile birlikte buraya davet ederken Sakarya İl Başkanımızı ve Sakarya Milletvekilimizi ki buraya davet ediyoruz" sözleri ile duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yurt dışı temaslarından birilerinin rahatsız olduğunu ifade eden Özel, "Birileri tedirgin oluyorlar, bunu ben de görüyorum. Çünkü hem Avrupa hem de tüm dünya Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’dan, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından ibaret olmadığını; Türkiye’nin çağdaş medeniyetleri yakalama ve geçme vasiyetini aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, Türkiye’yi yürütecek, dünyanın ayrılmaz bir parçası yapacak; Avrupa’nın bir parçası yapacak, gençleri için yasaksız Türkiye’yi, vizesiz Avrupa’yı inşa edecek iktidarın yaklaşmakta olduğunu görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu yolda ilerliyor. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çekemeyenlerin, karnı ağrıyanların, iktidarlarından önce gidip de Amerika’da, Avrupa’da başkanlarla görüştüklerini, çok sayıda temaslar yaptıklarını, o temaslardan kendi iktidarlarını Türkiye’ye müjdelediklerini unutmayalım. Dosta güven versin, olmayana kaygı versin. Bütün dünya Türkiye’nin birden büyük olduğunu ve bir tek adama teslim edilemeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi mücadelesini görüyor" diye konuştu.

"Kıbrıs’ta kazanan halk ve demokrasi oldu"

Konuşmasının devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin lideri Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini hatırlatan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Tufan Erhürman’ı bir kez daha yürekten kutluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Kıbrıs’ta kazanan Kıbrıs’ın halkı oldu, demokrasisi oldu. Öyle bir takım manipülasyonlara, laf oyunlarına kimse bakmasın. Oy kullanma oranı yüzde 65 oldu. Bu oran, bundan önceki iki seçimdeki katılımın oranlarının altında değil, üstündedir. Katılım oranları üzerinden bir tartışma yaratmaya çalışanlar, seçim sonuçlarına bakarlarsa bugün destekledikleri ya da kaybettiğine üzüldükleri adayın daha düşük katılım oranlarıyla seçildiğini görürler. Kıbrıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, doğru bir yerde durdu. Ama Cumhur İttifakı; biri, iki büyük yanlış yaptı. Biri de bir yanlış yaptı, bir tane de doğru yapıyor. Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni AK Parti ve MHP, Kıbrıs seçimlerinde Kıbrıs’a gittiler, kamp kurdular. Otellerde temas noktaları açtılar. Türkiye’den topçular götürdüler, popçular götürdüler, kendileri gittiler. Her türlü şeyi göze aldılar ve Kuzey Kıbrıs’ın seçimlerine müdahil oldular. Bu ikisi de yanlıştı" dedi.

"Kimse Kıbrıs’ı Türkiye’nin arka bahçesi görmesin"

Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dünyaya ’Kuzey Kıbrıs’ı tanıyın’ diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız, oranın iradesine saygı duyacaksınız. Kendisini vatansever, herkese vatan haini; kendisini ülkenin birliği ve bütünlüğüne bağlı, herkesi bölücü gören zihniyetin, geçmişte Türkiye’de kime ne dediğinin, bugün ne noktada durduğunu Türkiye görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte de Türkiye’de bölünmez bütünlükten yanaydı, terörün karşısındaydı ama hak ihlallerinin de karşısındaydı. Bugün de aynı çizgisinde devam ediyor. 1974’te Kıbrıs’ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak, bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs’ı Türkiye’nin arka bahçesi olarak görmesin."

"Gariban vatandaşın verdiği, vergilerin yüzde 88’i"

Dolaylı vergilerin yüzde 65’e - 66’ya kadar çıktığını ve bu senenin bütçesinde dolaylı verginin yüzde 63 olduğunu dile getiren Özel, "Bu dolaylı vergi, dünyanın en vicdansız vergisi. Bunda ülkenin en zengini de en fakiri de aynı vergi veriyor. Elektriğe, suya, cep telefonu faturasına, yaptığı tüm harcamalara ekmek alırken, süt alırken, çocuğuna mont alırken, okula gidecek öğrencisine kırtasiye alırken zenginin ve fakirin verdiği ortak vergi; dolaylı vergi. Zengin - fakir ayırmayan, eşit alınan vergi yüzde 63. Gelir vergisi, yüzde 25. Gelir vergisi, hepinizin maaşlarından alınan vergi yüzde 25 planlanıyor. Toplamı etti mi sana yine yüzde 88. Mülkiyetten alınan vergi, yüzde 1. Kurumlar vergisi, yüzde 11. Yani Türkiye’de iş yapan, ihale alan, taahhüt yapan, ticaret yapan, hizmet sektöründe hizmet üreten, ihracat yapan, ithalat yapıp satan, para kazananın verdiği vergi yüzde 11. Gariban vatandaşın verdiği, vergilerin yüzde 88’i. Gerçekten vergi ödemesi gereken kazananın verdiği vergi yüzde 12. İşte en büyük adaletsizlik burada" şeklinde konuştu.