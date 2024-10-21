CHP Lideri Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor.

CHP Lideri Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ediyor. Beraberinde Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile cezaevine gelen Özel’in, Demirtaş’la görüşü başladı.

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