CHP Lideri Özel ile geleceğin Ayvalık'ını konuştular

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Ankara’da makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Ergin, CHP Lideri Özgür Özel’e Ayvalık’ta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i; CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaretinde; CHP Genel Bakan Yardımcısı Ensar Aytekin’in yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri ve partililer de yalnız bırakmadı.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, partisinin genel başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı Olsun’ temennilerinde bulunduğunu belirterek, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ve kentimizin geleceğini şekillendirecek projelerimizi kendisiyle paylaştık. Ayvalık’ın geleceğini, geleceğin de Ayvalık’ını konuştuk.

Genel Başkan Özgür Özel’in başarılı vizyonu ve kararlılığı ile CHP’nin güçlü çatısı altında 2024 Yerel Yönetim seçimlerinde iktidarı sağlayacaklarını belirten Başkan Ergin, “Genel Başkanımız Ayvalık’a kucak dolusu selamlarını iletti. Bizler daha güçlü yarınlar için durmadan, yorulmadan çalışarak, partimizi önce yerel seçimler birinci parti ve akabinde de genel seçimlerde iktidara taşıyabilmek için var gücümüzle mücadelemizi ilk günkü heyecanla sürdüreceğiz” diye konuştu.