CHP Lideri Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.