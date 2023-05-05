CHP'liler Sinoplularla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Örgütü mensupları, 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi kapsamında destek arayış ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün Silivri Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleştirildi.



CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, CHP İBB ve Silivri Belediye meclis üyeleri, parti yöneticileriyle birlikte ilçemiz Sinoplu vatandaşlarıyla dernekte bir araya geldi. Millet İttifakı ve milletvekili adaylarına destek istediler, partilerinin iktidarında gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdiler. CHP İlçe temsilcileri, sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için Silivri Sinoplular Derneği Başkanı Ekrem Ünal'a ve Silivri'de yaşayan Sinoplu hemşerilerine teşekkür etti.