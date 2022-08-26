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CHP'lilerden emekliye 'Su ve Kek' ikramı

CHP Silivri İlçe Örgütü, düşük promosyon ücreti sebebiyle maaşlarını kamu bankalarından özel bankalara taşıyan emeklilere su ve kek ikramında bulundu.

CHP'lilerden emekliye 'Su ve Kek' ikramı
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CHP Silivri İlçe Örgütü, düşük promosyon ücreti sebebiyle maaşlarını kamu bankalarından özel bankalara taşıyan emeklilere su ve kek ikramında bulundu. 
Paylaşılan açıklamada: "Kıymetli Silivrililer; Uzun zamandır düşük promosyon ücreti veren kamu bankalarından özel bankalara maaşlarını taşımak için sıcak hava şartlarında uzun kuyruklar oluşturan emeklilerimizi yalnız bırakmamak için kendileri ile bir araya gelerek su ve kek ikramı gerçekleştirdik. Emeklilerimizin içinde bulunduğu ekonomik durumu ibret içinde takip ettik. Emeklilerimiz bütçelerine biraz daha fazla katkı oluşturabilmek amacı ile promosyon rakamlarında birbirleri ile rekabet eden bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyorlar.
Karşılaştığımız bu hazin tablonun mimarı emeklisinden daha çok beşli çeteleri doyuran iktidardır! Günümüz ekonomik şartlarında açlık sınırının altında 3.500 TL maaş ile yaşam mücadelesi veren emeklilerimiz 7.500 TL ile dertlerine merhem olmaya çalışıyor. Artan enflasyon ve TL’nin değer kaybetmesi ile alım gücü iyiden iyiye azalan emeklilerimiz o bankadan bir diğerine savruluyorlar. 
Yıllarca çalışarak ülke ekonomisine katkı sunan emeklilerimiz rahat etmeleri gereken dönemde kuyruklara mahkum ediliyorlar. Görünen köy kılavuz istemez! Pembe tablolar ile ekonomimizi derin bir girdabın içine sokan sorumlular ile aynı gemide olmadığımız artık çok açıktır.
Emeklileri promosyon kuyruklarına mahkum etmek yerine emeklilerin durumunu iyileştirin, emeklilerin intibak düzenlemesi başta olmak üzere yıllardır devam eden sorunlarının çözümü noktasında çalışma başlatın, evi olmayana kira yardımı yapın, ilaç katkı payını kaldırın. En düşük emekli maaşını asgari ücret noktasına taşıyın.
İktidarın çözemediği sorunu Halkın İktidarı döneminde biz çözeceğiz. Bütün emeklilerimizin içleri rahat olsun." ifadeleri yer aldı.
 

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CHP'lilerden emekliye 'Su ve Kek' ikramı
CHP'lilerden emekliye 'Su ve Kek' ikramı
CHP'lilerden emekliye 'Su ve Kek' ikramı

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