CHP Milletvekili adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı Millet İttifakı olarak girdiği 14 Mayıs genel seçimlerinde oluşturulan milletvekili listesini kamuoyuna tanıttı.

CHP Milletvekili adaylarını tanıttı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı Millet İttifakı olarak girdiği 14 Mayıs genel seçimlerinde oluşturulan milletvekili listesini kamuoyuna tanıttı.

CHP Balıkesir milletvekillerinin tanıtımı Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda yapıldı. CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın da katıldığı tanıtım toplantısında 14 Mayıs seçimlerine vurgu yapıldı. İl Başkanı Erden Köybaşı evsahipliğinde yapılan tanıtım toplantısında Milletvekili adayları Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Burak Dalgın, Seval Bozkurt, Selim Panç, Fatma Salı Karabacakoğlu, Dilek Yalçın, Gülizar Yıldız ve Muharrem Koç kendilerini kamuoyuna tanıttı.