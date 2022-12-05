CHP, Mimarsinan sakinleriyle bir araya geldi

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Cuma günü, Mimarsinan Mahallesi pazarını ziyaret ederek vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.

CHP'liler, esnaf ve vatandaşların hal hatırını sordu, görüş ve taleplerini dinledi, iktidarlarında hayata geçirilecek olan Aile Destek Sigortası hakkında bilgilendirdiler.