CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda iki adaylı genel başkan seçimi ikinci tura kaldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda iki adaylı genel başkan seçimi ikinci tura kaldı.

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı genel başkanlık yarışı ikinci tura kaldı. Delegelerden 682’sinin oyunu Özel, 664’ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman