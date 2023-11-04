CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerginlik

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda delegeler arasında gerginlik yaşandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerginlik
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nda delegeler arasında gerginlik yaşandı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın düzenlendiği Ankara Spor Salonu’nda delegelerin bulunduğu alanda, değişimciler ve genel merkez destekçilerinin bulunduğu kısımda gerginlik yaşandı. CHP eski milletvekili Turan Akdoğan’ın konuşması sonrası yaşanan gerginlik, salonda bulunan delegeler ve parti üyelerinin araya girmesiyle sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman