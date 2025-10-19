CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi düzenleniyor
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi YSK'nın durdurma talebi reddi sonrası düzenleniyor.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin durdurma kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapılmasına karar verilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenleniyor. Öte yandan, kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.