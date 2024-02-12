CHP'nin Bandırma Belediye Başkan Adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bandırma Belediye Başkan Adayı açıklandı. Dursun Mirza resmen Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bandırma Belediye Başkan adayını resmen açıkladı. Bugün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında, Bandırma Belediye Başkan Adayı olarak Dursun Mirza gösterildi. 2014 Yerel Seçimleri’nde de CHP’den Bandırma Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Dursun Mirza, seçimi kazanmış ve 5 yıl boyunca Bandırma Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Dursun Mirza Kimdir?

Dursun Mirza, 1955 yılında Bandırma’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bandırma’da tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 20 yılı aşan siyasal yaşamı boyunca, değişik zamanlarda CHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurultay Delegeliklerinde bulundu. 1994-1999 döneminde Bandırma Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 5 yıl CHP Bandırma İlçe Başkanlığını yürüttü.

2009-2014 döneminde tekrar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu dönemde ayrıca 5 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. CHP Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimler sonucu Bandırma Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Dursun Mirza, evli ve 2 çocuk babasıdır.