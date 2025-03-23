CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanma işlemi başladı

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullanma işlemi başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. 81 ilde gerçekleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek kendileri için oluşturulan dayanışma sandıklarında oy kullanabilecek.

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