CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 11 Şubat 2023’te hayatını kaybetmişti. Baykal’ın vefatının 3. yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve siyasilerin katılımıyla Devlet Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Özel, törende yaptığı konuşmada, "Deniz Bey’in CHP’de bakan olduğu ve partinin birinci parti olduğu dönemlerden bugüne 47 yıl sonra partimizi birinci parti yapabilmiş ve yerel seçimlerde bir büyük zaferi kazanmış, şu an dünyada belediye sayısı en çok olan, Avrupa’da oy oranı en yüksek olan sosyal demokrat parti olarak iktidara yürüyoruz. Ama kolay olmuyor. Bunun karşısında da parti, siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıyadır" diye konuştu.

Özel, "Erdoğan’ın iddiası nedir? ‘Türkiye bir hukuk devletidir.’ Bizim iddiamız nedir? ‘Bu yapılanlar bir yargılama değil, siyasi bir operasyondur.’ Biz diyoruz ki bizim suçumuz Erdoğan’ı yenmek, 47 yıl sonra birinci parti olmak, AK Parti’yi ilk kez ikinci parti durumuna düşürmek. Erdoğan’ın tezine göre İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanacak, İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybedecek. Bu doğrultuda iktidar yolunda yürüyor olmak. Erdoğan, bizi konvansiyonel, normal siyasi bir mücadeleyle yenemediği ve yenemeyeceğini anladığı için bizi yenmesi gereken partisine de güveni kalmadığı için, geleceğin iktidarına, bugünün iktidarı olarak kendisinden sonraki iktidara, bugünün cumhurbaşkanı olarak kendisinden sonraki cumhurbaşkanına darbe girişiminde bulundu" dedi.