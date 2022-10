CHP, örgüt toplantısında buluştu

TAKİP ET

Dün akşam saat 19.30’da New Center Ünsal Düğün Salonunda "Seçime Giderken Örgütsel Çalışmalar ve Aile Destekleri Sigortası" gündemli gerçekleştirilen toplantıda partiye yeni katılan 100 kişiye rozetleri takıldı.

“Güven vermiyor, alenen yalan konuşuyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Berker Esen, yerel ve genel siyaset üzerine konuştu. “İki Volkan Yılmaz’la karşı karşıyayız. Hangi Volkan Yılmaz’a inanacağımızı şaşırdık.” Diyerek konuşmasını sürdüren Esen “Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde kendisine İSKİ’den 500 TL’lik fatura geldiğini iddia ediyor, kendisine gelen faturayı kamuoyuyla paylaşmasını istediğimizde de paylaşamıyor. İlçemizde bir afet oluyor, vatandaşın dükkânını su basmış, yanına gelen vatandaş Belediye Başkanı’na dert yanıyor, Belediye Başkanı da vatandaşı ara 153’ü diyerek azarlıyor. Bir gün sonrasında da vatandaş küçük şehir büyükşehir bilmez karşısında kimi görürse devlet odur diye açıklama yapıyor. Bir mecliste geçmiş dönemi kastederek siz 3 liralık işi 5 liraya vererek yandaşlarınıza peşkeş çektiniz diyor. Sonra kendisine 10 yıl boyunca belediyenin akaryakıt ihalesini aldığı hatırlatılarak sen 3 liralık işi 5 liraya mı yaptın, bizim yandaşımız mıydın diye sorulduğunda da ben öyle bir şey demedim diyor. Yine bir meclis konuşmasında Silivri’de belediyenin işlettiği plajların ücretsiz olduğunu söylüyor. Kendisine plajda belediye personeli tarafından kesilen fişler gösterildiğinde de konuyu çarpıtıyor. Bir gün çıkıyor balıkçı barınaklarını yıkacağız diyor, sonra öyle bir şey olmayacağını söylüyor. Bu tutarsızlıkları daha da çeşitlendirebiliriz. Belediye Başkanı şehir emini olarak maalesef güven vermiyor, alenen yalan konuşuyor. Tüm bu tutarsız çıkışlardan anlıyoruz ki Belediye Başkanı yorulmuş, merak etmesin bizde kendisini önümüzdeki yerel seçimlerin ardından dinlendirmeye geliyoruz.” dedi.

"Protokolcülük oynuyorlar"

CHP İlçe Başkanı Berker Esen konuşmasına şöyle devam etti; “Belediye Başkanı mahalle mahalle arpa ve saman dağıtımları törenleri yapıyor. Her törende de aynı kişiler aynı konuşmaları devamlı yaparak adeta protokolcülük oynuyorlar. Belediye başkanı da burada sürekli bir özür konusunu gündeme getiriyor ve benim personelden özür dilememi bekliyor. Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kürsüsünden aldığı bir duyumla koskoca Büyükşehir Belediyesini plajın dubalarını kesmekle itham ederken çekinmiyor da Bizlerin vatandaşın CİMER’e yapmış olduğu şikâyeti, üstelik yerel basında da yer bulmuş bir konu hakkında vatandaşların haftalardır konuştuğu bir konuyu gündeme getirerek sorular sormamızdan rahatsızlık duyuyor. Haftalardır insanlar bu konuyu konuşuyor ancak Belediye Başkanı sessiz kalarak personelini zan altında bırakıyor. Ta ki CİMER başvurusunda bulunan vatandaş başvurusunu geri çektiğinde veya çektirildiğinde konuşuyor. Bizler savcı da değiliz, belediyenin teftiş kurulu da. Böylesine önemli bir iddiayı elbette Belediye Başkanına soracağız ve cevabını isteyeceğiz. Buna cevap vermek yerine personeli haftalardır zan altında bırakan Belediye Başkanı benden özür beklemesi yerine özür dileyenin kendisinin olduğunun farkına varmalı.”

“Belediye Başkanı büyük laflar etmeyi pek sever oldu”

Belediye Başkanı büyük laflar etmeyi pek sever oldu. Geçtiğimiz mecliste “İBB’yi kendi haline bıraktım” gibi bir gaf yaptı kendisi. Allah’tan İBB belediye başkanını kendi haline bırakmıyor. Yoksa İBB’nin yetki ve görev alanı olmayan Başkanın 153’ü arattığı Şerif Sokak Erkin Balaban caddesi 1 Kasım caddesi Dr. Sadık Ahmet caddesi şerif sokak ve en son Müjdat Gürsu caddesinde yağmur su hatları Büyükşehir ekiplerince komple yenileniyor. Allah’tan İBB’de eşit ve adil hizmet anlayışı var ki taşkın vb. durumların yaşanmaması için ilçe adına çalışmalarını sürdüren bir İBB var.



"Nasıl mutlu bir Silivri olabilir?"

“Hükümet ortağınızın her gün dayattığı zamlar ortadayken, Nasıl Mutlu bir Silivri olabilir? Buda yetmiyormuş gibi, sanki hükümetle yarışıyormuşçasına Belediyenin tüm hizmetlerinde zam yaptınız. Emlak vergilerini fahiş bir seviyede artırdınız. %500-%1000’lere varan artışla mı Silivrililer mutlu olacak başkan? Gidin Ortaköy’e, Selimpaşa’ya sorun bakalım, Mutlular mı? İmar planlarında herhangi bir değişiklik yokken, Değeri arttıracak önemli bir yatırım yokken, Emlak vergilerinin bu denli arttırılması mutluluk kaynağı mıdır sayın başkan? Vatandaşın kullandığı her boş alana ecrimisil, işgaliye koydunuz, Yazlıkçı komşularımız, sanayicilerimiz mutlu mu sayın başkan? Marina diye yola çıktınız, ortaklarınızla Gümüşyaka balıkçı barınağı deyip durdunuz. Elde var sıfır. Ankara’dan gelen heyetlerle fotoğraflar çekilip durdunuz. Ne oldu Gümüşyaka Balıkçı Barınağına? Mutlu musunuz Gümüşyaka’lı hemşerilerimiz? Kavaklı’nın biricik boş alanına kocaman inşaat yerleştirdiniz? Bir yıl içinde hizmete açılacak, yöre insanından 450 kişiyi işe alacağız dediniz. İnşaat durdu, yapıcılar kaçtı. İçinde Kavaklı halkının kullandığı tek futbol sahasının da olduğu alan Kavaklı Halkına kapatıldı. Kavaklı Halkına soruyorum: Mutlu musunuz? Sayın başkan size de soruyorum, Kavaklı Halkı sizce mutlu mu? Belediye işçileriyle toplu sözleşme yaptınız. Sizin maaşınızla, işçilere uygun gördüğünüz zam oranları aynı mı başkan? İstanbul ilçeleri belediyelerinin işçileri arasında en az zam gören işçileri nasıl mutlu olabilir başkan? Esnafımızın yaşamını, gelirini arttıracak, refahını yükseltecek hangi yatırımları yaptınız ki esnafımız mutlu olsun? İnşaat işinde çalışanlar, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, nalburlar mutsuz Sayın Başkan! Gençlere sorun bakalım, Gençler mutlu musunuz? Kaç yıldır bir Gençlik Merkezi yapacağız deyip durdunuz. İhaleyi kimse almıyor. Her tarafımız inşaat kaynıyor başkan Acaba ihaleyi neden kimse almaz? İyi ki bizim zamanımızda kültür binaları, tiyatro salonları, sergi ve fuaye salonları yapılmış da gençlerimizin kısmen ihtiyacını karşılamışız. Bir günde iki Marina Projesi açıkladınız. Üç yıl geçti başkan, hangisine karar kıldınız, projelerde bir gelişme var mı? Silivrilileri beklentiye sokuyorsunuz, sonra unutturup hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz! Silivri’nin marka değeri Silivrispor sezona başarılı bir başlangıç yaptı, buradan onlara başarı dileklerimizi yolluyorum. Soralım arkadaşlar, Silivrispor mutlu mu? Yöneticileri, sporcuları mutlu mu? Gelirlerini kıstınız başkan, onları icazetli bir kulübe çevirdiniz Nasıl mutlu olabilirler? Ya siz Silivrispor’lular siz mutlu musunuz? Bütçesi fazla veren ilçe belediyesinin gelirlerinizi kısmasından memnun musunuz?

İşin özü Silivri mutlu değil Başkan, Silivri’de mutsuzlar ordusu yarattınız. Mutsuz Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşları ve daha niceleri saymakla bitmez. Mutlu olan kim? Belediye başkanı ve çevresindeki küçük bir zümre.

İşinize gelen projeleri ben yaptım, umutlu projeler. Bakanlığın yaptığı Millet Bahçesi, Hükümet Konağı ve İki yakanın bir araya gelmesi. İşinize gelmeyen, yapılmayan projeleri bana ne soruyorsunuz gidin bakanlığa sorun diyorsunuz. Yapılanlar umutlu projeler de yapılmayanlar umutsuz projeler mi? Silivri’nin en umutsuz projesinin kendisi olduğunu Silivrililer kendisine gerekli zamanda söyleyecektir.”

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti.