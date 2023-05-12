CHP örgütü motivasyon yemeğinde buluştu
CHP Silivri İlçe Başkanlığınca sandık görevlileri, müşahitler ve bilişim sorumlularına yönelik motivasyon yemeği düzenlendi.
CHP Silivri İlçe Başkanlığı, geçtiğimiz gün Mega Saray Düğün ve Toplantı Salonu'nda bir motivasyon yemeği düzenledi.
İlçe yöneticileri, meclis üyeleri, Milletvekili Adayları Doruk Bulut ve Av. Ender Unutan Ersözlü, yemeğe katılanlar arasındaydı.
14 Mayıs 2023 Pazar günü, ülke tarihinin en kritik seçiminde partide görev alacak sandık görevlileri, müşahitler ve bilişim sorumlularına yönelik düzenlenen yemek organizasyonunda CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Milletvekili Adayları Av. Ender Unutan Ersözlü ve Doruk Bulut partililerine seslendi. CHP'liler, “Bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi hep birlikte getireceğiz.” mesajı verdi.