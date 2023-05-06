CHP otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya'daki Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı.

CHP otobüsü Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı
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Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ait seçim otobüsü, seyir halinde iken Çankaya’daki Sıhhiye Köprüsü’ne sıkıştı.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Ankara’yı turlayan CHP’ye ait seçim otobüsü, Çankaya Sıhhiye’den geçtiği sırada köprüye sıkıştı. Yüksekliği köprüden daha fazla olduğu öğrenilen otobüs, lastiklerindeki havanın indirilmesiyle 5 dakika sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.