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CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
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CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi

CHP, partiye yeni katılan üyeler için Ankara'da tören düzenledi. CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, partisinden istifa ederek CHP'ye yeni katılım gösteren Mehmet Denizköylü ile birlikte törene katıldı.

CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
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Törenle ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada “20 yıllık aktif MHP Silivri İlçe Başkanlığı üyesi Mehmet Denizköylü partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partimize katılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı rozetle partimize katılan Sayın Mehmet Denizköylü'ye büyük ve köklü ailemize hoş geldiniz diyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana partimize teveccüh göstererek aramıza katılan 1115 üye ile birlikte ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Halkımız ile birlikte büyüyerek hem yerel de hem de genelde halkın iktidarını kuracağız. Bu vesile ile vatandaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyoruz. Geliyor gelmekte olan.” İfadelerine yer verildi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi
CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi

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