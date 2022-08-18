CHP, partiye yeni katılanlar için tören düzenledi

Törenle ilgili olarak CHP Silivri İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada “20 yıllık aktif MHP Silivri İlçe Başkanlığı üyesi Mehmet Denizköylü partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partimize katılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı rozetle partimize katılan Sayın Mehmet Denizköylü'ye büyük ve köklü ailemize hoş geldiniz diyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana partimize teveccüh göstererek aramıza katılan 1115 üye ile birlikte ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Halkımız ile birlikte büyüyerek hem yerel de hem de genelde halkın iktidarını kuracağız. Bu vesile ile vatandaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyoruz. Geliyor gelmekte olan.” İfadelerine yer verildi.