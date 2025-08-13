CHP Silivri'de Doruk Bulut'tan 'İcazet almadan adayım' çıkışı

CHP Silivri İlçe Başkanlığı’nda dün akşam, İlçe Başkanı İbrahim Kömür’ün yönetiminde ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun katılımıyla “kurultay gündemli” örgüt toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Doruk Bulut, önümüzdeki ilçe kongresinde CHP Silivri İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu ilan etti.

“Hiç kimseden icazet almadan adayım”

Bulut, konuşmasında geçmişten bugüne partide üstlendiği görevleri hatırlatarak, “İki dönem önce partimizin takdiriyle il delegesi seçildim, ardından İstanbul İl Kongresi’nde ve Ankara’daki büyük kurultayda delegelik görevleri üstlendim. Genel Başkanımız Özgür Özel’i hep birlikte göreve taşıdık. Bugün partimizin Silivri’de değişim talebi var ve bunun ilçe kongresinde gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.

Balcıoğlu’nun sözlerini hatırlattı

Adaylık açıklamasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun “Ben belediye başkanlığına aday olurken kimseye icazet almadım, benden de kimse istemesin” sözlerine atıfta bulunan Bulut, “Aynı anlayışla, hiç kimseden icazet almadan CHP Silivri İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu ilan ediyorum. Kendimi örgütümüze emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.