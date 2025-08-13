CHP Silivri'de Kongre Mesajı: 'Birlikte Çalışacağız, Birlikte Kazanacağız'

CHP Silivri Örgüt Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlk konuşmayı yapan CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, yaklaşan kongre sürecine değinerek örgüt içi birlik çağrısında bulundu. Kömür, “Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkacağız, partimizi iktidara taşıyacağız. Örgüt olarak tek yumruk olmalıyız” dedi.

Toplantının ikinci konuşmacısı Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu oldu. Balcıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri projeleri anlattı: “3 bin öğrencimize ücretsiz kahvaltı desteği sağladık, gençlik ve kültür merkezimizi yüzde 90 oranında tamamladık, tarım ve hayvancılığa 100 milyon TL’yi aşan destek verdik. Kreşler, kütüphaneler, spor ve sosyal tesislerle her mahalleye hizmet ulaştırdık.”

“Engellere Rağmen Çalışıyoruz”

Balcıoğlu, belediyeye yönelik siyasi ve bürokratik engellere değinerek, “Kaynak kesintilerine ve baskılara rağmen halkın parasını yine halk için kullanıyoruz. Hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremez” ifadelerini kullandı.

“Hedef CHP İktidarı”

Yaklaşan seçimler için kararlılık mesajı veren Balcıoğlu, “Cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” dedi.