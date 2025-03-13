CHP Silivri'de Örgüt Toplantısı: Tam Yol İleri!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen örgüt toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve ilçe örgütü toplantıda bir araya gelerek, yaklaşan ön seçim ve Cumhurbaşkanlığı süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, toplantının parti içi dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, “Örgütümüzle omuz omuza, tam yol ileri! Cumhuriyet Halk Partisi, halkın iradesini esas alır, demokrasiyi savunur ve değişimin öncüsü olmaya devam eder. 23 Mart’ta yapacağımız ön seçimle Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde, halkın söz ve karar sahibi olduğu bu tarihi süreçte, Ekrem İmamoğlu ile Türkiye için Tam Yol İleri diyoruz!” ifadelerini kullandı.

Örgüt toplantısında, 2024 yerel seçimlerindeki başarı vurgulanırken, önümüzdeki süreçte CHP’nin izleyeceği yol haritası ele alındı. Parti üyeleri, sandık gücünü halktan aldıklarını bir kez daha yineleyerek, “Kurtuluş yok tek başına, haydi şimdi görev başına!” mesajını verdi.