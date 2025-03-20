CHP Silivri'den Demokrasi ve Adalet Nöbeti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine sahip çıkmak amacıyla 24 saat boyunca ilçe binasının açık olacağını duyurdu.
CHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, milletin iradesine yönelik hukuksuzluklara karşı birlik ve beraberlik mesajı verildi. Parti yetkilileri, demokrasi ve adalet için nöbet tuttuklarını belirterek, “Asla yalnız yürümeyeceksin İstanbul!” ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.
CHP'liler, demokrasiye sahip çıkma kararlılıklarını vurgularken, #DemokrasiNöbetindeyiz, #HakHukukAdalet ve #İstanbulİçinOmuzOmuza etiketleriyle dayanışma mesajları paylaştı.