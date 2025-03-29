CHP Silivri'den Maltepe'ye Çıkartma: Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Yola Çıktılar

CHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen feribot, bu sabah Silivri Limanı’ndan hareket etti. Yolculuk öncesi Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu vatandaşları uğurladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla düzenlenen Maltepe mitingine katılım için bu sabah harekete geçti.

CHP Silivri örgütü ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı feribot, bu sabah saat 08:30’da Silivri Limanı’ndan Maltepe’ye doğru deniz yoluyla yola çıktı.

Vatandaşları mitinge uğurlamak üzere limana gelen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yolculuk öncesinde katılımcılarla tek tek ilgilendi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür ise, “Hep birlikte değişimi başlatmak için yola çıktık. Ekrem Başkanımıza olan inancımız tam” diyerek Silivri’den güçlü bir destek verdiklerini ifade etti.